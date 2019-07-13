Правительство России утвердило календарь выходных на 2020 год. Длинные праздники теперь не только новогодние, но и майские

Правительство России сообщило о том, как будут переноситься выходные дни в 2020 году. Календарь опубликован 13 июля в официальном твиттер-аккаунте кабмина.

«Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно», – сообщают чиновники.

Согласно календарю, россияне будут отдыхать в следующем году с 1 по 8 января (Новый год); с 22 по 24 февраля (День защитника отечества); с 7 по 9 марта (Международный женский день); с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая (длинные «майские» каникулы), а также с 12 по 14 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства).

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году.



Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно. pic.twitter.com/rDNgRu30xL — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 13 июля 2019 г.