Сибирячка купила квартиру на Северном проспекте в Петербурге. За тумбой нашёлся оружейный сувенир из Тулы

Забытый артефакт обнаружился среди старой мебели в квартире Калининского района Петербурга. Новым собственникам жилья оружейная находка в домашнем хозяйстве не пригодилась.

Как стало известно «Фонтанке» 13 июля, накануне в полицию обратилась 34-летняя уроженка Новосибирска. Дама через риелторское агентство купила квартиру во втором корпусе 77 дома на Северном проспекте. Новые хозяева начали зачищать жилплощадь от старой мебели. На кухне за тумбой наткнулись на фрагмент оружия.

Приехавшие на место полицейские изъяли ствол с ударно-пусковым механизмом. На нём значилась подпись изготовителя «Тульский оружейный завод 1804».