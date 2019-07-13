В Уфе после попытки вмешаться в пьяную драку пришлось спасать полицейского. Дебоширы удрали с его табельным оружием

В столице Башкортостана полицейский патруль провалил попытку угомонить загулявших посетителей ночного клуба. Подвыпившая компания завладела табельным пистолетом, обезоруженный сотрудник попал в больницу.

Как сообщили в МВД Башкирии 13 июля, пятничное веселье в баре «Сказка» закончилось потасовкой на пороге заведения. Разнимать драчунов ринулся оказавшийся поблизости патруль, но вскоре потерял преимущество. Разгорячённые алкоголем мужчины набросились на одного из правоохранителей, выбили у него пистолет и ретировались.

Пострадавшего госпитализировали, к поискам беглецов подключилось начальство. На место происшествия выезжал министр внутренних дел по республике Башкортостан генерал-лейтенант полиции Роман Деев, руководители ряда подразделений полиции и Следственного комитета. Преступление раскрыли за несколько часов.

Задержан 31-летний местный житель с опытом: он уже был судим за нападение на полицейского и разбой. Также в отдел доставили двух его знакомых 26 и 22 лет. Табельный пистолет изъят. Дебоширы получили уголовное дело по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и хищении оружия.