Обсуждение выборов в Сомали прервала террористическая атака. Погибли как минимум 26 человек

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб» (запрещена на территории РФ) атаковали отель Asaseey в городе Кисмайо в Сомали. В результате погибли как минимум 26 человек, сообщает 13 июля The Associated Press.

Среди погибших много иностранцев — в частности, трое китайцев, трое граждан Танзании, двое американцев, британец, несколько испанцев, двое канадцев (в том числе, журналистка Ходан Налаех). Ранения получили еще 56 человек.

По предварительной информации, перед нападением четверо боевиков протаранили ворота отеля на заминированном автомобиле. В этот момент в гостинице проходила встреча старейшин и законодателей, они обсуждали предстоящие выборы.

Атака продолжалась 14 часов, в итоге всех боевиков удалось ликвидировать, утверждают местные власти. Группировка «Аш-Шабаб» (запрещена на территории РФ) пытается свергнуть правительство Сомали.