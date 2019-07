Обсуждение выборов в Сомали прервала террористическая атака. Погибли как минимум 26 человек

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб» (запрещена на территории РФ) атаковали отель Asaseey в городе Кисмайо в Сомали. В результате погибли как минимум 26 человек, сообщает 13 июля The Associated Press.

Aftermath of #KismayoHotelAttack. 26 people confirmed dead including notable figures among them current and former government officials. #Asaseey #Kismayo #Somalia (Photo credit Jamal Osman) pic.twitter.com/k11StGHUiI