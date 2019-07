Наводнение в Индии унесло жизни шестерых человек, тысячи эвакуированы. Под угрозой редкий однорогий носорог

Северо-восточный индийский штат Ассам затопило из-за ливней. Как сообщает 13 июля Times of India, погибли уже шестеро человек.

7. People are displaced once again. They are moving with or without assets and belongings. #AssamFloods pic.twitter.com/QSSZj8AfId

Счет пострадавшим идет на тысячи. Так, эвакуировать из затопленных районов пришлось как минимум 7 тыс. человек, всего же около 85 тыс. ищут убежища, поскольку их дома были разрушены стихией.

Всего затоплены 21 из 33 округов штата Ассам. С проблемами столкнулся и национальный парк Казиранга, его сотрудники пытаются спасать животных. Под угрозой находится популяция редкого однорогого носорога. Это самый крупный из азиатских носорогов, его также называют индийским. Он встречается только в Восточной Индии, Мьянме и Непале, причем самая крупная популяция живет именно в Казиранге.

Look at this serious condition of Flood affected areas of Assam Pobitora to Kaziranga.@PMOIndia @narendramodi_in @narendramodi @BJP4India @sarbanandsonwal Sir, Can u look at this asap as it's not the first time, these animals can not speak or protest. https://t.co/fTmyUARKEI