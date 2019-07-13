Вкус дороже денег. Назван продукт, на котором в России никогда не экономят

Снижение доходов вынуждает россиян потуже затянуть пояса, но не влияет на любовь к мороженому. Почти каждый восьмой балует себя холодным лакомством как минимум раз в неделю.

Самый стабильно продаваемый продукт по результатам исследования назвал сервис по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, пишет РИА «Новости» 13 июля. После анализа 235 тысяч чеков за май-июнь 2019 года эксперты выяснили, что в среднем на каждую тысячу покупок приходится 56 порций мороженого.

Десерт «довольно активно» приобретают покупатели обоих полов: женщины лишь немногим чаще добавляют его в свою продуктовую корзину.

Согласно исследованию, прожить неделю без мороженого не могут 12% россиян. Из них 56% балуют себя раз в семь дней, почти 22% – дважды в неделю. Каждый 25-й съедает по пачке, а то и по две ежедневно.