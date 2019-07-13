Происшествия
В Иркутской области после наводнения ловят мародеров. Возбуждены уголовные дела
В районах Иркутской области, пострадавших от паводка, зарегистрированы 43 сообщения о преступлениях. Об этом 13 июля сообщает прокуратура региона.
14 уголовных дел возбуждены по факту хищения имущества, уточнили в надзорном ведомстве. По четырем делам уже установлены подозреваемые. В местной прокуратуре создали межведомственную рабочую группу для «противодействия преступлениям и правонарушениям, связанным с последствием ликвидации крупномасштабного наводнения». Расследование всех этих дел находится на особом контроле.
Справка:
Паводок в Иркутской области продолжается с конца июня. Его вызвали обильные дожди, после которых в нескольких реках в регионе поднялась вода. От наводнения пострадали 107 населенных пунктов — больше всего города Тулун и Нижнеудинск. Погибли 25 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести.