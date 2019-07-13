Над Петербургом пронеслась морская авиация. Горожане засняли её на видео. «Фонтанка» выяснила, что это было

Пилотажные группы самолётов и вертолетов заметили в небе петербуржцы 13 июля. Над Северной столицей прошла первая репетиция парадного строя морской авиации ко Дню ВМФ. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников.

Парадная группа проследовала вдоль акватории Невы. Самолёты попали в кадр очевидцев в районе Петропавловской крепости. Около полудня вертолёты видели в Кудрово над домами ЖК «Лондон».

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Отметим, ЗВО не предупреждал петербуржцев о репетиции.

Главный военно-морской парад состоится в Северной столице 28 июля. В его мероприятиях будут задействованы более 40 самолётов и вертолётов от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов.

В парадной группе авиации будут представлены самолёты Су-24, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолёт-топливозаправщик Ил-78, Бе-200, Ту-142, Ил-38, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29.

Ранее сообщалось, что экипажи приступили к тренировочным полётам в составе тактических групп, также спланировано несколько репетиций над городом.