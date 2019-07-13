«Нам нужны «дядьки». В «Крыльях советов» прокомментировали переход Анюкова. Он может выйти на поле уже завтра

Бывший футболист «Зенита» Александр Анюков, который решил возобновить карьеру, может выйти на поле уже завтра, 14 июля. Об этом сообщили в его новом клубе – «Крыльях советов».

Как рассказал ТАСС гендиректор самарцев Виталий Шашков, Анюков может принять участие в матче первого тура чемпионата России против ЦСКА. Напомним, о переходе футболиста, отыгравшего за «Зенит» более 14 лет, стало известно утром 13 июля.

«Получилось договориться с "Зенитом", аренда на один год. Мы всегда хотели видеть Александра у себя, он начинал путь в большом футболе в Самаре с юношеского уровня. Добился серьезных результатов — финала Кубка России-2004 и бронзовых медалей чемпионата России, перешел в "Зенит", в то время это был правильный шаг, потому что он добился огромных результатов в карьере и играл на хорошем уровне», – заявил Шашков.

Напомним, свою карьеру Анюков как раз начинал в «Крыльях советов» в 2000 году. Шашков подчеркнул, что самарскому клубу сейчас не хватает как раз возрастных игроков.

«Нам нужны опытные игроки, "дядьки", потому что у нас достаточно много молодежи. Они команде еще никогда не мешали», – подчеркнул гендиректор самарского клуба.