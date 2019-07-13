Заклеил рот скотчем и угрожал ножом. Петербурженка рассказала о студенте, пытавшемся добиться интима от 10-летней девочки

Семнадцатилетнего горожанина задержали сотрудники полиции по подозрению в сексуальном преступлении в Выборгском районе Петербурга. Недавно перешагнувший через возраст согласия экспериментировал с десятилетней.

Как стало известно «Фонтанке» 13 июля, накануне около полуночи с заявлением в полицию обратилась 33-летняя петербурженка. Горожанка рассказала о нездоровом общении своей десятилетней дочери с 17-летним юношей. По её словам, студент Автодорожного колледжа в своей квартире на улице Композиторов под угрозой ножа заклеил ребёнку рот скотчем, затем попытался добиться интимной близости.

Полиция задержала предполагаемого агрессора. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.