В московском метро закрыли девять станций на красной ветке. Пассажиры «Внуково» ищут объездные пути

Юго-запад столицы готовится к транспортному коллапсу: Сокольническая линия метро на неделю потеряла сразу девять станций. Спешащим в аэропорт «Внуково» посоветовали подыскивать альтернативный маршрут заранее.

Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта, с 13 июля пассажирам недоступны станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Масштабные закрытия понадобились для строительства перегонного тоннеля участка Большой кольцевой линии. В обычном режиме метрополитен возобновит работу 21 июля.

До этого времени Киевское шоссе на подъезде к МКАД, начало Ленинского проспекта и проспект Вернадского займут компенсационные автобусы. Автомобилистов предупреждают о приоритете общественного транспорта.

«Мы также просим пассажиров по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро, а также существующими маршрутами наземного городского транспорта», – заявили в пресс-службе «Внуково».

Между тем, улетающие из «Внуково» рискуют опоздать на рейс не только из-за незапланированно долгой дороги. В соцсетях предупреждают, что накануне пассажирам приходилось томиться в очередях на предполётном досмотре, которые в «жаркий» сезон отпусков тянулись далеко за пределы стоек регистрации.