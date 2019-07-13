«Удачи, легенда!» «Зенит» проводил Александра Анюкова в новый клуб. Он передумал завершать карьеру

Футбольный клуб «Зенит» расстался с защитником Александром Анюковым. Как сообщает 13 июля пресс-служба петербургской команды, 36-летний игрок перешёл в «Крылья Советов» до конца сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что Анюков завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб Сергея Семака.

Александр Анюков возобновил игровую карьеру, ближайший сезон он проведет в «Крыльях Советов»



Подробности: https://t.co/j9E0CakbHJ pic.twitter.com/Fjbr8yoJ1b — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) 13 июля 2019 г.

Александр Анюков родился 28 сентября 1982 года в Куйбышеве (ныне — Самара). Воспитанник местных «Крыльев Советов» дебютировал в чемпионате страны в 2000 году, перешел в «Зенит» в 2005-м.

В составе петербуржцев защитник провел 417 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 30 голевых передач. Александр Анюков — единственный футболист, ставший пятикратным чемпионом России в составе «Зенита». Вместе с сине-бело-голубыми защитник завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, стал двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.