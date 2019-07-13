Андрея Малахова внесли в базу украинского «Миротворца» из-за несостоявшегося телемоста

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Напомним, на 12 июля был запланировал телемост, в рамках которого «россияне и украинцы, далекие от политики» смогли бы обсудить различные вопросы. Ведущими с российской стороны были выбраны Андрей Малахов и Мария Ситтель, а Елена Кирик и Василий Голованов должны были представлять Украину. Президент Владимир Зеленский назвал идею «провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом». Он увидел в инициативе попытку разделить украинцев. Национальный союз журналистов Украины обвинил телеканал во «внутрикремлевской пропаганде». 8 июля украинский телеканал NEWSONE в одностороннем порядке отменил телемарафон, а его работников вызвали на допрос в прокуратуру по делу о «покушении на совершение госизмены».

Украинский сайт «Миротворец» собирает информацию о лицах, которые, по предположению создателей, представляют угрозу для безопасности страны. Официального статуса у ресурса нет, но у внесенных в его списки, как правило, возникают проблемы с попаданием на территорию Украины. В разное время туда включали Ксению Собчак, Юлию Тимошенко, рэпера Гнойного, президента Сирии Башара Асада, бывшего лидера Pink Floyd Роджера Уотерса, а также тысячи покинувших Украину граждан.

В России сайт заблокирован по решению Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 1 августа 2016 года.