В оздоровительном лагере под Владивостоком отравились почти 30 детей. Происшествием заинтересовались следователи

Роспотребнадзор ищет следы массового отравления в детском лагере «Юнга» под Владивостоком, где пятнадцать юных отдыхающих слегли с расстройством желудка. По информации Следкома, количество отравившихся приближается к тридцати.

Как сообщает Роспотребнадзор по Приморскому краю, информация о первых заболевших поступила в ведомство в восемь утра 12 июля. На недомогание жаловались дети 12-14 лет из шести отрядов. Всего зарегистрировано 15 случаев острой кишечной инфекции лёгкой степени, дети госпитализированы.

В «Юнге» инспекторы нашли санитарное разгильдяйство: еда хранится и готовится с нарушениями, нет порядка в пищеблоке и дезинфекционном режиме.

«Составлен протокол о временном запрете деятельности летнего оздоровительного учреждения «Юнга». Эпидемиологическое расследование и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий продолжается», – заявили в ведомстве.

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Свою проверку начал региональный Следственный комитет. По данным следователей, в оздоровительном учреждении с отравлением слегли 28 детей.

В лагере уточнили, что все заболевшие жили в одном корпусе. Новых жалоб от отдыхающих, как уверяют, с девяти утра пятницы не поступало.