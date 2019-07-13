В лобовом на «Сортавале» разбились микроавтобус и «Киа». Погиб петербуржец и его пассажир, пострадали дети

Смертельная авария произошла на трассе «Сортавала» в Карелии. Двое погибли, девять человек, в том числе дети, госпитализированы.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Карелии, 12 июля около 18.24 микроавтобус «Рено Трафик» выехал на встречку и столкнулся с «Киа Оптима». В результате аварии погиб 30-летний водитель легковушки из Петербурга и его пассажир.

Различные травмы получили 57-летний водитель «Рено» и его 8 пассажиров, среди них ребёнок и 17-летний подросток. Пострадавшие госпитализированы.