Огненные ДТП в Петербурге. На Пискарёвском водитель успел спастись, в Песочном — погиб

Аварии с воспламенившимся транспортом произошли в Курортном и Калининском районах Петербурга 13 июля. В одном случае водитель успел оперативно среагировать и спас себе жизнь, во втором — погиб.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга, сообщение о возгорании в Калининском районе поступило около 8 утра. На пересечении Пискарёвского проспекта и проспекта Непокорённых произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого один из них загорелся.

Огненный след в несколько метров попал в объективы очевидцев. По словам горожан, «Форд Мондео» наехал на люк, увесистая крышка колодца пробила бензобак легковушки. Машина воспламенилась и продолжила движение, водитель успел выскочить из транспорта.

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Ещё одно огненное ДТП произошло в посёлке Песочный Курортного района. Около двух часов ночи на пересечении Ленинградской и Советской улиц «Субару» врезался в стоявший «Хёндэ» («Яндекс.Такси»). После столкновения осталась дорожка из огня. «В красной машине водитель вышел сам в крови, машина дымилась. Во второй зажало человека, девушка кричала: «Вытащите его!», — рассказали очевидцы в социальных сетях.

По информации отдела пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, в аварии от полученных травм скончался водитель «Хёндэ», его коллега из красной «Субару» с многочисленными травмами госпитализирован.