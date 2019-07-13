Телеканал, который принадлежит депутату от партии «кума Путина», обстреляли в Киеве из гранатомета

Полицейские разыскивают в Киеве злоумышленника, который в ночь на 13 июля выстрелил в стену здания телеканала «112. Украина» из гранатомета. Об этом сообщается на официальном сайте полиции украинской столицы.

Местные жители услышали «звук, похожий на взрыв», около 3.40 утра. Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили поврежденный фасад здания и отстрелянный тубус гранатомета. Территория оцеплена.

Пострадавших в результате инцидента нет. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 258 УК Украины — террористический акт.

Отметим, владельцем телеканала «112. Украина» является народный депутат Тарас Козак (фракция «Оппозиционный блок», сформированная из бывшей «Партии регионов» Януковича). Козак входит в первую десятку избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука, которого в СМИ называют кумом Владимира Путина. Козаку также принадлежат телеканалы ZIK и NewsOne, на котором недавно хотели провести телемост с «Россией 24». Это вызвало скандал, владельцев издания подозревают в финансировании терроризма, журналистов — в госизмене.