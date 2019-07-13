В Выборгском районе с поличным задержаны продавцы автомобиля-двойника

«Киа Соренто» не уехала из Петербурга в Новосибирск с новой хозяйкой. Сразу после покупки оперативники «угонного» отдела объяснили, что женщина приобрела за свои деньги. Один из продавцов арестован.

По информации «Фонтанки», вечером 12 июля Выборгский районный суд арестовал 46-летнего петербуржца Пешкова. Ему вменяют мошенничество. Второго, кстати, отпустили под подписку о невыезде. Оба опытные, в изоляции уже бывали.

По данным нашего издания, их задержали 11 июля на Елецкой улице в Выборгском районе, когда они за новый «Киа Соренто» получили 1 миллион 250 тысяч рублей от дамы из Новосибирска. По информации «Фонтанки», полицейские заранее знали о сделке.

Что касается автомашины, то она была угнана 3 июня этого года из Калининского района, затем ей перебили идентификационные номера под нужные документы. Тем не менее, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, так как угоняют одни, а продают двойников другие.