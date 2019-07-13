Порошенко прокомментировал намерение Зеленского расширить люстрацию на постмайданных чиновников

Пятый президент Украины Петр Порошенко усматривает признаки пророссийского реванша в намерении нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрацию на постмайданных чиновников. Заявление политика обнародовала пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Сегодня прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 годы находились в исполнительной или законодательной власти. Тех, кто защищал государство, строил государство. Люстрировать для того, чтобы освободить место для "пятой колонны". Этот список очень напоминает другой список – тех, против кого государство-агрессор ввела санкции, людей, которые защищали Украину, которые защищали революцию Достоинства, которые побеждали и останавливали прокремлевскую колонну", – отметил Порошенко.

В люстрационные списки могут попасть такие представители постмайданной власти, как Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, Юрий Шухевич и Дмитрий Ярош, волонтер Татьяна Рычкова, действующие министры Степан Полторак и Павел Климкин и десятки других представителей украинской политики, которые, по словам Порошенко, "доказали реальными делами свой профессионализм и любовь к Украине".

Экс-президент убежден, что подобная инициатива, инспирирована "антиукраинскими силами" и является доказательством "неприкрытого пророссийского реванша".

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11 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил законопроект по расширению действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

В частности, президентский законопроект предлагает не допускать к госслужбе на 10 лет лиц, которые с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года занимали такие должности и не были уволены по собственному желанию.