Глава Пентагона позвонил министру обороны Турции из-за С-400

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер обсудили по телефону поставку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и ситуацию в Сирии. Об этом говорится в заявлении турецкого оборонного ведомства.

"Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер провели телефонные переговоры. В ходе них обсуждались поставки в Турцию систем противовоздушной обороны и последние события в Сирии, – говорится в коммюнике. – Акар напомнил, что в адрес Турции исходили угрозы с точки зрения воздушной обороны, в связи с этим приобретение С-400 было необходимостью, а не ее предпочтением".

Глава Минобороны Турции также отметил, что Анкара продолжает оценивать предложение Вашингтона по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot.

Напомним, США неоднократно угрожали Турции санкциями, если эта поставка состоится. В частности, заявляли, что не будут поставлять её новейшие истребители F-35. Турция ответила не менее значимым заявлением, что в этом случае будет закупать у РФ Су-57.