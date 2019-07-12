Глава Пентагона позвонил министру обороны Турции из-за С-400
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер обсудили по телефону поставку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и ситуацию в Сирии. Об этом говорится в заявлении турецкого оборонного ведомства.
National Defence Minister Hulusi Akar had a phone call with US Acting Secretary of Defense Mark Esper.https://t.co/rOoU3XGhe4#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/HqEj4FawDv
— T.C. Mill? Savunma Bakanl??? (@tcsavunma) 12 июля 2019 г.
"Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер провели телефонные переговоры. В ходе них обсуждались поставки в Турцию систем противовоздушной обороны и последние события в Сирии, – говорится в коммюнике. – Акар напомнил, что в адрес Турции исходили угрозы с точки зрения воздушной обороны, в связи с этим приобретение С-400 было необходимостью, а не ее предпочтением".
Глава Минобороны Турции также отметил, что Анкара продолжает оценивать предложение Вашингтона по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot.
Напомним, США неоднократно угрожали Турции санкциями, если эта поставка состоится. В частности, заявляли, что не будут поставлять её новейшие истребители F-35. Турция ответила не менее значимым заявлением, что в этом случае будет закупать у РФ Су-57.