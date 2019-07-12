В постапокалиптическую Грецию возвращается цивилизация. Туристам вернули Интернет и свет

Электричество вернули после прошедшего урагана на полуостров Халкидики 12 июля. Об этом «Фонтанке» рассказал читатель, отправившийся на отдых в Грецию.

Электричество и Интернет появилось у обитателей полуострова Халкидики в 17.30 по московскому времени. Курорты постепенно возвращаются к обычной жизни.

В результате урагана, обрушившегося на полуостров 10 июля, погибли семь человек (шестеро туристов и один рыбак) и 108 получили ранения. «Фонтанке» подробно рассказал о разгуле стихии петербуржец, наблюдавший разруху воочию.