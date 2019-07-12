На Вознесенском съёмную квартиру превратили в мусульманскую школу. Полицейские застали детей за молитвой

Визит полиции прервал занятие в подпольной религиозной школе в Адмиралтейском районе Петербурга. С исламом детей знакомили в обычной съёмной квартире.

Как стало известно «Фонтанке» 12 июля, накануне оперативники центра «Э» наведались в четырёхкомнатную квартиру в 45 доме на Вознесенском проспекте. На съёмной жилплощади расположилось незаконное исламское учебное заведение. Визит полицейских прервал совершаемый намаз. Молились в комнатах 19 детей в возрасте от 6 до 12 лет. За ними присматривали четверо взрослых приезжих из Таджикистана. Родителей учеников в квартире не было.

Визит сотрудников полиции завершился составлением административных протоколов о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (5.35 КоАП РФ) и об осуществлении миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства (часть четвёртая 5.26 КоАП РФ).