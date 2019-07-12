Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на $733 млрд

Палата представителей Конгресса США одобрила в пятницу проект американского военного бюджета на $733 млрд на 2020 финансовый год, который начинается 1 октября. Трансляцию заседания контролируемой демократами нижней палаты законодательного органа вел телеканал C-Span.

Инициативу поддержали 220 законодателей, 197 конгрессменов высказались против.

В течение этой недели в проект бюджета был включен ряд поправок. Так, в четверг конгрессмены поддержали инициативу, предусматривающую введение ограничительных мер по российскому суверенному долгу из-за приписываемого РФ вмешательства в американский избирательный процесс. В пятницу законодатели одобрили поправку, которая запрещает выделение средств на проведение военных операций против Ирана без одобрения американских законодателей. Кроме того, демократы поддержали инициативы по блокировке проведенной правительством в обход Конгресса продажи Саудовской Аравии вооружений, а также запретили вашингтонской администрации оказывать военную поддержку возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене.

Среди прочего, конгрессмены запрещают проведение военных парадов в политических целях. Они также вводят запрет на размещение ядерных боезарядов малой мощности на баллистических ракетах, установленных на подводных лодках.

В распространенном во вторник 10-страничном заявлении Белого дома говорилось о том, что американский президент Дональд Трамп может наложить на законопроект вето. Американское правительство недовольно тем, что Палата представителей выделяет Пентагону $733 млрд вместо запрошенных ранее $750 млрд.