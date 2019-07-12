Минобороны Турции показало фото своих комплексов С-400

Министерство национальной обороны Турции опубликовало в е в Twitter первые фотографии прибывших сегодня в Анкару российских ракетно-зенитных систем С-400.

Всего ведомство разместило четыре фотографии. На них запечатлены прибытие в аэропорт грузового самолета АН-124-100 «Руслан» и выгрузка из него ЗРС С-400.

Pictures of the arrival of S-400 Long Range Missile Defence System Parts.https://t.co/esA4fXmmdZ pic.twitter.com/NIHJrJicOC — T.C. Mill? Savunma Bakanl??? (@tcsavunma) 12 июля 2019 г.

В декабре 2017 года Турция заключила контракт с Россией на поставку комплексов С-400. Такой шаг вызвал беспокойство в Вашингтоне: в июне 2018 года помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил о возможности введения санкций против Турции, а также о том, что размещение С-400 будет иметь необратимые последствия для сотрудничества между Вашингтоном и Анкарой в военной сфере. С-400 — российская зенитная ракетная система, предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.