Минобороны Турции показало фото своих комплексов С-400

Министерство национальной обороны Турции опубликовало в е в Twitter первые фотографии прибывших сегодня в Анкару российских ракетно-зенитных систем С-400.

Всего ведомство разместило четыре фотографии. На них запечатлены прибытие в аэропорт грузового самолета АН-124-100 «Руслан» и выгрузка из него ЗРС С-400.

Pictures of the arrival of S-400 Long Range Missile Defence System Parts.https://t.co/esA4fXmmdZ pic.twitter.com/NIHJrJicOC