В Абхазии погибла туристка из России

Российская туристка погибла в ДТП в Абхазии. Об этом сообщает ТАСС.

В результате столкновения пассажирского микроавтобуса с легковым автомобилем в Гагрском районе Абхазии погибли два человека — российская туристка и местный житель. Водители обоих транспортных средств в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Пять пассажиров-россиян и два местных жителя с переломами, ушибами и другими травмами доставлены в Гагрскую центральную районную больницу. По сообщению представителя абхазских властей, в настоящее время угрозы для их жизни нет.