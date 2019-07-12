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12.07.2019 22:29
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В Киеве возле консульства Италии устроили акцию протеста

В Киеве десятки радикалов собрались под стенами консульства Италии из-за приговора нацгвардейцу Виталию Маркиву. Об этом сообщает "УНН".

Они возмущены решением итальянского суда. А также заверили, что будут "давить на Совбез ООН, на европейские институты". "Мы будем давить на все страны, которые смогут сделать так, чтобы Маркив был отпущен на свободу", – отметили активисты.

Также во время митинга было отмечено, что Италия должна освободить военного, которого осудили незаконно. "Спрашивают, будет ли апелляция, но что апелляция даст? Дадут не 24 года, а 15? Нам надо требовать, чтобы Маркива отпустили. Это наш с вами герой", – добавили активисты.

Напомним, украинского нацгвардейца Виталия Маркива в Италии приговорили к 24 годам заключения. Как сообщалось, Виталий Маркив родился в Тернопольской области, в подростковом возрасте вместе с матерью и сестрой переехал в Италию, где учился в техническом колледже и получил гражданство Италии. Он вернулся на Украину в декабре 2013 года во время Евромайдана. С начала АТО на Донбассе стал добровольцем нацбатальона им. Кульчицкого. Принимал участие в боях под Славянском.

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В 2017 году он уехал в Италию, чтобы навестить мать. В аэропорту Болоньи Маркива арестовали по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли, который погиб в результате минометного обстрела вблизи Славянска в мае 2014 года.

Сторона обвинения утверждает, что Маркив был командиром подразделения, знал, что речь идет о журналистах, и целился именно в них. Сам Маркив обвинения отвергает. Его адвокат утверждает, что в период обстрелов его подзащитный был солдатом, а не командиром в Нацгвардии и отдавать приказы не мог.

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