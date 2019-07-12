Террористы попытались атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" беспилотниками. Результат нулевой

Боевики в ночь на 12 июля снова пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, российские дежурные средства ПВО отразили атаку, никто не пострадал, сообщает Центр по примирению враждующих сторон.

"В ночь на 12 июня с территории Идлибской зоны деэскалации боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов. Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА", – говорится в сообщении.

В результате атаки пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза функционирует в плановом режиме.