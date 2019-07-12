Британская пенсионерка приструнила любителей погонять пугалом полицейского

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Жительница британского городка Лидиэйт Эди Поуп решила самостоятельно бороться с нарушителями скоростного режима, проносящимися мимо ее дома. Она смастерила чучело полицейского с портативной спид-камерой в руках.

В дело пошли старые колготки и солома для набивки, пишет BBC. Роль камеры, судя по фотографии, «играет» черная пластмассовая канистра.

Мысль сделать чучело пришла в голову 71-летней пенсионерке после третьей подряд аварии на ее улице. Местные власти с трудом добились введения ограничения скорости на этом участке со 100 км/ч до 60, но водители привычно игнорировали знаки.

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Творческий подход Эди Поуп дал желаемый результат – водители стали снижать скорость. Однако не все оказались столь «законопослушны»: недавно чучело выкинули в кусты. Но Эди быстро нашла остатки и восстановила Спидо.

Местные полицейские, в отличии от своих немецких коллег, благосклонно отнеслись к «творчеству» миссис Поуп. Они посчитали, что никаких законов чучело в форме не нарушает, а меры по соблюдению скоростного режима вообще можно только приветствовать.

В Германии в аналогичной ситуации 36-летнего отца двоих детей обвинили в том, что он «незаконно выдавал себя за представителя власти». Янник Юнг из Кельна соорудил муляж автоматической полицейской камеры для того, чтобы заставлять водителей снижать скорость около его дома.

Видео: Caters Clips/Youtube