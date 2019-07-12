Хозяин хаски, протащивший пса на мопеде в Янино, стал фигурантом уголовного дела

После поездки на мопеде с собакой в качестве прицепа в Янино возбуждено уголовное дело. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 12 июля.

Производство возбуждено по части первой 245 статьи Уголовного кодекса (Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли, а равно из хулиганских побуждений). Санкции данной статьи предусматривают наказание от штрафа до восьмидесяти тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

Накануне 33-летний житель Янино проехал по улице на мопеде с привязанным за верёвку хаски. У собаки до крови стёрлись подушечки на лапах, измученное животное спасли очевидцы.