«Зенит» отдал Эрнани в аренду в «Парму»

Бразильский полузащитник «Зенита» Эрнани переходит в итальянскую «Парму» на правах аренды. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.

Воспитанник «Атлетико Паранаэнсе», за основную команду Эрнани дебютировал в 2013 году, а затем на правах аренды полсезона провел в клубе «Жоинвиль». В «Атлетико Паранаэнсе» отыграл 134 матча и забил 19 мячей.

В 2011 году футболист стал чемпионом Южной Америки в составе юношеской сборной Бразилии U-17. К «Зениту» присоединился в декабре 2016 года. Сезон-2017/18 провел на правах аренды в «Сент-Этьене».

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В составе сине-бело-голубых полузащитник стал чемпионом Российской Премьер-лиги, отыграл 37 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Эрнани стал десятым футболистом, ушедшим из «Зенита» этим летом. Ранее ушли Луиш Нету («Спортинг»), Андрей Панюков («Урал»), Клаудио Маркизио, Ибрагим Цаллагов («Сочи»), Иван Новосельцев («Сочи»), Дмитрий Полоз («Сочи»), Эльмир Набиуллин («Сочи»), Александр Анюков (завершил карьеру) и Егор Бабурин («Ростов»).