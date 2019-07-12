Volvo сделали броневик, который ездит боком. Военные, похоже, довольны

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Компания Arquus – подразделение Volvo, занимающееся военной техникой, – представило на Парижском авиашоу броневик Scarabee. Размерами он меньше знаменитого американского Humvee, однако имеет лучшее бронирование, гибридную силовую установку (дизель и электромотор), пулемет, противотанковые ракеты, радары, и еще он умеет ездить боком.

Дело в том, что у него поворачиваются как передние, так и задние колеса, причем обе оси могут управляться независимо, пишет Car and Driver. В результате броневик может разворачиваться буквально на пятачке, маневрировать в сильно стесненных пространствах и даже ездить почти боком.

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Кроме этого «Скарабей» имеет запас хода в 1000 километров, 12,7-милиметровый пулемет, 30 мм ПТУРСы, радарные системы, возможность дистанционного управления, и его можно десантировать с самолета.

Конечно, то, что было показано на авиашоу, – всего лишь опытный образец, который может и не дойти до серийного производства. Но вполне возможно, что именно этот необычный броневик через некоторое время появится на вооружении сначала французской армии, а потом, может быть, и других стран НАТО. Arquus вообще-то французская компания, когда-то входившая в Renault Trucks и купленная вместе с ней шведским Volvo.

Видео: DefenseWebTV/YouTube