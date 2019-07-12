Егор Бабурин продолжит карьеру в «Ростове»

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Егор Бабурин покидает Петербург. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, 25-летний футболист перешел в «Ростов». По условиям соглашения петербуржцы сохраняют приоритетное право обратного выкупа.

Егор Бабурин — воспитанник «Газпром»-Академии «Зенита»; в молодежном первенстве России дебютировал в 2010 году, с 2012-го регулярно привлекался к работе с основным составом, за который провел 7 матчей, в том числе шесть — на ноль.

В составе «Зенита» вратарь завоевал чемпионский титул в сезоне-2014/15 и серебряные медали в 2013 году. Сезон-2018/19 провел на правах аренды в казанском «Рубине». Бабурин стал девятым игроком «Зенита», который покинул команду этим летом. Ранее ушли Луиш Нету («Спортинг»), Андрей Панюков («Урал»), Клаудио Маркизио, Ибрагим Цаллагов («Сочи»), Иван Новосельцев («Сочи»), Дмитрий Полоз («Сочи»), Эльмир Набиуллин ("Сочи") и Александр Анюков (завершил карьеру).