Погибший от выстрела на Васильевском работал тележурналистом. Накануне у него был конфликт в семье

Погибший https://www.fontanka.ru/2019/07/12/109/ от огнестрельного ранения на Васильевском острове оказался известным тележурналистом. Оператор Пётр Миков сотрудничал со многими телеканалами. Об этом пишет http://47news.ru/articles/159140/ 47news 12 июля.

По данным издания, тело 55-летнего мужчина обнаружили около полудня в районе пересечения Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей. Миков жил неподалеку на улице Наличной. По предварительным данным полиции, накануне у ныне усопшего был конфликт в семье.

Петр Миков вырос в семье лингвистов. Окончил РГИСИ (бывш. СПбГАТИ) в 1981 году. В 2012 стал победителем журналистского конкурса «Золотое перо» в номинации «Операторская работа». Тогда приз взял его документальный фильм «Русские сезоны Начо Дуато» (телекомпания "Наобум", телеканал "Культура") . Лауреатом «Золотого пера» Миков стал в 2017 году.