Вынесен первый приговор после десятков обысков в военкоматах Петербурга. Сотни призывников получали «белые билеты» не за взятку

В Петербурге завершился флагманский процесс по громкому делу, которое предваряла серия обысков и арестов в военных комиссариатах города. Групповое взяточничество рассыпалось на первом же суде.

Единственный приговор вынесен в отношении врача-дерматовенеролога ломоносовской больницы Василия Радомского. Суд признал его виновным в попытке служебного подлога. Свидетель обвинения – призывник рассказал, что за освобождение от службы в армии его мама заплатила 100 тысяч рублей. Сам он при этом якобы никогда не видел врача, поставившего ему диагноз «псориаз». Радомский вину не признал, на суде заявил, что исполнял врачебный долг. 9 июля суд приговорил его к 50 тысячам штрафа и освободил от ответственности в связи с истечением сроков давности.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Петр Иванов, 12 июля он получил на руки постановление о прекращении уголовного преследования в отношении своей подзащитной — врача-терапевта всеволожского райвоенкомата Дины Мукашевой. Она также признана судом виновной в постановке фальшивого диагноза.

Основанием судья избрал нереабилитирующий пункт 24 статьи УПК – в связи со смертью обвиняемого (женщина умерла из-за болезни). Конституционный суд, чьи решения имеют силу закона, в 2011 году постановил, что уголовное дело не может быть прекращено в связи со смертью, если этому возражают ближайшие родственники. В случае с Мукашевой в её невиновности уверен сын. Поэтому решение судьи будет обжаловано.

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Изначально в деле об иерархическом мздоимстве было восемь обвиняемых. За время слушания судья Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда материалы троих направил в районные суды, а тяжкие статьи о взятках был вынужден переквалифицировать на мелкое мошенничество и попытку служебного подлога. Об этом просило гособвинение, которое через полгода судебного следствия признало – доказательств взятки у них нет.

В результате была применена сложная юридическая схема. В отношении троих дело было прекращено в связи с истечением сроков давности. Среди них отставной подполковник Дмитрий Беда и бывшая сотрудница горвоенкомата Ольга Леонова, которые согласились на статус аферистов.

Помощница начальника отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата Петербурга Ольга Леонова была задержана со 130-ю тысячами рублей в руках в декабре 2015 года. В последующие полгода на основании её слов были проведены десятки обысков в военкоматах и изъяты сотни личных дел призывников. В общей сложности были задержаны и арестованы почти 20 человек, среди них – председатель военно-врачебной комиссии комиссариата Самир Мурсалов.

В ближайшее время «Фонтанка» расскажет о том, как феерические итоги спецоперации военной контрразведки были нивелированы в городских и военных судах.