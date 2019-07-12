Блошиные рынки и секонд-хенды Хельсинки. Гид «Фонтанки» по заповедникам «модной охоты»

Финские секонд-хенды - это целый мир, в котором легко заблудиться. Как устроены магазины подержанных товаров, где что искать и как найти крутую вещь, рассказывает гид по хельсинкским «кирписам» Полина Копылова.

«А, это с «блошки», всего пять евро, представляешь!» Такую фразу можно нередко услышать от финна в ответ на похвалу какой-нибудь его вещи — от бижутерии до дивана. И в этом — не только знаменитая финская скромность, но и свидетельство тихой потребительской (р)эволюции.

Хотя еще лет пятнадцать назад ее ничто не предвещало. «Блошиные рынки» финской столицы вполне оправдывали свое название. На барахолки с небрежно рассортированной старомодной одеждой и плохо разложенными бытовыми товарами ходили клиенты соцслужбы, убежденные маргиналы и немногие коллекционеры. Здесь же оптом закупались челноки из России. Средний класс предпочитал Икею и масс-маркет.

Но вот настали 2010-е. Явились хипстеры, а с ними — мода на ретро в одежде и интерьере, экологичность и небрежность. И теперь на блошиные рынки ходят все.

Ныне только в центре Хельсинки работают более десятка блошиных рынков и секондов разных концепций, где можно освежить гардероб и интерьер за смешные деньги. А компактность финской столицы позволяет обойти самые перспективные места за полдня — конечно, если вы знаете, что ищете.

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Как это устроено?

Собственно блошиный рынок (kirpputori, коротко kirppis): обширное помещение с пронумерованными столами и вешалками. Это торговые места, которые сдаются в аренду частным лицам. Поэтому каждый стол и каждая вешалка — своего рода «слепок» быта и вкусов человека, продающего здесь свои вещи. Вещи могут быть красиво разложены, разобраны по корзинам или перерыты предыдущими покупателями. Поэтому стесняться не стоит — ройтесь, трогайте, примеряйте.

При некоторых особо уютных «блошках» работает кафе. Их нужно воспринимать, прежде всего, как «пиршество для глаз» — здесь масса цветов, фактур, форм и оттенков.

Из неудобств можно упомянуть потерянные ценники. Вещь без ценника вам не продадут.

Сетевой секонд-хенд — магазин с продуманным мерчендайзингом. Вещи поступают через добровольный сбор (для этого на улицах установлены большие ящики с эмблемами магазина) и часть выручки может идти на благотворительность, но в целом магазины самоокупаемы и работают по правилам коммерческой торговли. Выстиранные вещи развешены и разложены по цвету, по стилю, по размеру, а если магазин специализируется на ретро — то по годам. Нередко выделяется вешалка для брендовой одежды. Довершают сходство сезонные и специализированные компании скидок и система клиентских карт.

Благотворительный магазин товаров секонд-хенд очень напоминает вышеописанные сетевые (и тоже может иметь филиалы), но уровень цен в нем несколько ниже, и он обычно подведомственен либо церковной организации, либо благотворительной — например, «Армии спасения» или «Красному кресту». Что, впрочем, тоже не исключает наличия системы бонусов и поощрений для постоянных клиентов.

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Все блошиные рынки и секонд-хенды в центре Хельсинки принимают кредитные карты. Пакеты для покупок продаются отдельно, обычно за 10-20 центов.

Ставим задачу

Даже при самом прагматичном подходе посещение «блошки» отличается от шопинга особым азартом. Кому-то это занятие напомнит «тихую охоту» — сбор грибов. Кому-то — игру-квест с неопределенным набором артефактов, которые нужно найти и распознать, полагаясь только на собственное чутье.

«Просто посмотреть» — отличное занятие, сближающее прогулку по «блошке» с визитом в музей финского быта последних десятилетий, с той разницей, что экскурсовода нет, но зато все можно потрогать и купить. Риск — накупить слишком много любопытных и симпатичных вещиц и/или зависнуть на целый день: «кирписы» затягивают. Поэтому лучше определиться и придерживаться задачи.

Иначе говоря, задаем себе вопрос — что конкретно мы ищем (маленькое черное платье, гардины Marimekko, ретро-светильник). При поиске нужно проявлять внимательность, гибкость и полагаться на удачу. Возможно, модель платья окажется несколько иной, чем вы себе представляли, гардины с ярким рисунком 60-х будут другого производителя, а светильник в этот раз вообще не найдется.

Как выбирать?

Состояние вещи проще всего определить по этикетке под воротом — если она не затёртая и не выцветшая, значит, вещь носили мало.

Сохранность меховых изделий определяется по внутренней поверхности прокладки под воротником и обшлагам: если подкладка не засалена, а мех не вытерт — можно брать.

Шерстяной трикотаж обязательно нужно проверять на просвет на наличие маленьких досадных дырочек. Их необязательно оставила моль. Например, мериносная шерсть плохо переносит даже бережную стирку. И если вы не мастер художественной штопки, дырявую вещь лучше не брать, радости она не принесет.

Размерные линейки и лекала 70-80-х годов отличаются от нынешних: если модели 70-х могут показаться «маломерками», то 36 размер 80-х может оказаться впору нынешнему 40-му. Поэтому даже самую дешевую вещь стоит примерить — после покупки она обмену и возврату не подлежит.

Порой среди бижутерии могут затесаться серебряные изделия, так что стоит приглядеться к наличию пробы.

Что где искать?

Классические блошиные рынки с нумерованными столами отражают демографическую структуру района, поэтому в центре, где проживает народ более обеспеченный, продается много вещей «приличного» масс-маркета (Zara, Cos, Global) в хорошем состоянии и, конечно, брендовые вещи — иногда даже новые, с этикетками. Самые ценные вещи — ювелирные изделия и часы — хозяин будет держать в стеклянной витрине под замком и покажет по просьбе. Можно найти и чье-то «наследство». Это фарфор, дизайнерское стекло 60-х, шляпки, декоративная керамика, неплохо сохранившиеся шубки классического кроя. И хотя естественный мех выходит из моды, ретро-шубка считается этически допустимым вариантом.

Сетевые и благотворительные секонд-хенды в центре также ориентированы на более взыскательного покупателя. Из финских винтажных брендов стоит обратить внимание на марку Kaunotar c логотипом в виде барышни в пышной юбке: это элегантные и очень качественные вещи 60-80-х годов. Другие сетевые магазины (Recci, Relove) специализируются на продаже современной одежды и уделяют много внимания атмосфере. Впрочем, кому-то может показаться, что они косплеят мультибрендовые бутики.

«Изюминки» и «акценты» для интерьера — от мебели до мелочей и посуды — можно найти как на блошиных рынках, так и в благотворительных магазинах сети Fida.

Явки в центре

В районе Toolo, за «Церковью в скале» вы найдёте очень дешёвый благотворительный секонд-хенд Samaria (Wanhakierto-Finafynd Helsinki). Там есть одежда, обувь (в том числе винтажная), аксессуары, кухонная и сервировочная посуда, домашний текстиль, предметы интерьера, негабаритная мебель.

Следующим на вашем маршруте может стать блошиный рынок Kampin Kirpputori в том же районе, за подземным автовокзалом и местом стоянки маршруток. Его фишка - много брендовой одежды в хорошем состоянии, а также обувь (в том числе детская, «брендовая» и винтажная), аксессуары, меховые изделия, кухонная и сервировочная посуда, домашний текстиль, предметы интерьера, негабаритная мебель, финский дизайн, ювелирные изделия. Цены чуть выше, чем в предыдущем.

Если вам нужен качественный casual — вам в UFF Helsinki Kamppi, который находится практически напротив подземного автовокзала и стоянки маршруток. Из ассортимента – одежда, обувь, в том числе брендовая, спортивная и детская, аксессуары, домашний текстиль, бижутерия.

Из трех магазинов сети UFF в центре два специализируются на винтажной одежде. В 2-х кварталах от универмагов Forum и Kamppi расположился UFF Helsinki Keskusta, где, помимо прочего, в сезон можно найти, например, меховые изделия. Помимо винтажа акцент сделан на стрит-фэшн и финский дизайн (развешан отдельно). Соответственно, и средняя цена 10-30 евро.

Ещё один UFF с таким же названием вы найдёте напротив Александровского театра. Помимо того, что перечислено в предыдущем, там можно отыскать отдельные подборки джинсовой классики, шелковой одежды, одежды в определенных стилях — так что если вы фанат »ливайсов» — вас сюда.

Блошиный рынок Punavuoren patina удивляет продуманным оформлением помещения в стиле ретро, где действительно много оригинальных модных вещей от малоизвестных производителей. При нем есть уютное кафе с выпечкой, а в подвальном помещении – целая инсталляция в стиле старинного будуара. Некоторые вещи (например, столетний цилиндр) даже не продают, а только сдают в аренду. Он предлагает следующие товары: одежду, обувь (в том числе детскую, брендовую и винтажную), аксессуары, меховые изделия, кухонную и сервировочную посуду, домашний текстиль, предметы интерьера, негабаритную мебель (в том числе антикварную), финский дизайн, бижутерию, ювелирные изделия. По ценовой категории стоит чуть выше остальных.

Секонд-хенд Relove на углу пешеходной улицы Iso Roobertinkatu в двух кварталах за Музея дизайна отличается инновационной концепцией в поддержку идей развития устойчивого потребления и комьюнити жильцов района, при нём есть кафе. Этот магазин принимает товары на реализацию напрямую от владельцев. Помимо одежды, обуви и бижутерии там есть поп-ап уголок, где предлагают и новые изделия – уходовую косметику и предметы интерьера.

Большой благотворительный секонд-хенд Fida secondhand находится на той же улице в нескольких шагах от Relove. Ассортимент широк – одежда, обувь (в том числе детская, брендовая и винтажная), кухонная и сервировочная посуда, домашний текстиль, предметы интерьера, негабаритная мебель (в том числе антикварная), финский дизайн, бижутерия, ювелирные изделия. Один из самых дешёвых в списке.

Идем на восток!

Многим — особенно тем, кто путешествует на автомобиле, или освоился в местном метро, отлично знаком торговый центр Itis на востоке Хельсинки, дополненный ныне мегамаркетом Prisma и новым ТЦ Easton. При этом торговом городке процветают целых 5 крупных магазинов секонд-хенд — сетевых и благотворительных.

Сюда стоит ехать не за редкостями и трендами, а, например, за детской одеждой, недорогой посудой, практичной мебелью, бытовой техникой, которую перед продажей обязательно проверяют на исправность. Иногда здесь появляются даже небольшие партии новых вещей из сектора масс-маркета, отданные на реализацию после всех распродаж.

В сетевом UFF Itakeskus продаётся большое количество одежды марок масс-маркета, нередко можно найти новые вещи.

Fida secondhand Puotinharju отличается большим ассортиментом, помимо привычного набора там есть предметы интерьера, посуда, негабаритная и габаритная мебель (в том числе винтажная), ювелирные изделия, бытовая техника, пластинки и компакт-диски, книги.

Городской центр реализации подержанных товаров Kierratyskeskus Itakeskuksen kauppa, который находится за за ТЦ Easton – это муниципальный двухэтажный ресайклинг-маркет, в котором есть, наверное, всё, даже большой книжный отдел, туда же в продажу поступают партии комнатных растений. У него даже есть свой бренд – Plan B.

Благотворительный магазин Красного креста Helsingin Kontti за ТЦ Itis, рядом с высотным зданием, тоже отличается широким ассортиментом. Нередко в нём реализуются партии новой одежды брендов масс-маркета по очень низким ценам.

Полина Копылова