Что это было, Владимир? Возврат украинских моряков как способ Кремля влиять на парламентские выборы в Украине

Стремительное сближение президентов России и Украины опрошенные «Фонтанкой» эксперты объясняют внеочередными парламентскими выборами в Киеве. Цена вопроса – несколько процентов голосов избирателей за «пророссийскую партию».

Коллаж/kremlin.ru/president.gov.ua

Скорость, с которой сближаются два Владимира, главный в киевских землях Зеленский и главный «на Руси» Путин, заставляет экспертов и наблюдателей гадать, но уже не о том, отпустят ли украинских моряков, а о том, когда и для чего это может быть сделано. Опрошенные «Фонтанкой» видят в движении к миру лишь политтехнологии накануне досрочных парламентских выборов Украины.

Ещё 4 июля Владимир Путин говорил, что для начала переговоров с Зеленским последний должен пойти на прямой контакт с оппонентами на Донбассе. В понедельник, 8 июля, Владимир Зеленский в специальном видеообращении после долгого вступления с упоминанием бывшего главного переговорщика между Киевом и Москвой, «кума Путина», Виктора Медведчука, обратился к президенту России со словами: «Надо поговорить, чей там Крым и кого там нет на Донбассе». «Компанию для разговора предлагаю следующую: Я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Думаю, Александр Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске», – сказал Зеленский.

Всего через два дня Виктор Медведчук, и другие лидеры «пророссийской» партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» встретились в Москве с лидером «Единой России» Дмитрием Медведевым. И в четверг утром, 11 июля, Владимир Путин заявил, что готов к диалогу с Зеленским в расширенном «нормандском формате». Вечером того же дня лидеры Украины и России переговорили по телефону.

«Ключевым вопросом стало освобождение пленных военных моряков», – сообщили официальные ресурсы украинского лидера. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков комментировать конкретику диалога в пятницу, 12 июля, отказался.

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Моряки как залог рейтинга электората

Таким образом, украинские моряки, арестованные в России, могут быть переданы Украине уже до 21 июля, до парламентских выборов, – считает российский и с недавних пор украинский политолог Станислав Белковский. По мнению регулярного эксперта «Фонтанки», и президенту России, и президенту Украины сегодня это выгодно. И человеколюбие тут ни при чем.

«Передав Украине арестованных моряков, Путин даст козыри своему «куму» и представителю на Украине Виктору Медведчуку и его политической силе «Оппозиционной платформы – за жизнь», – считает Белковский. – Естественно, президент Украины Владимир Зеленский не хочет остаться в стороне от этого процесса. С точки зрения Зеленского, ситуация не должна выглядеть так, что моряков освободил Медведчук, а официальный Киев якобы для этого ничего не сделал. Именно поэтому он форсирует переговорный процесс. И, в частности, настоял на телефонном разговоре с Владимиром Путиным. После этого украинская сторона делала акцент именно на моряках, как главной теме переговоров».

Пленные, по мнению Белковского, могут быть обменяны на эквивалентное количество сторонников «русского мира», которые находятся на подконтрольной Киеву территории. «Это либо граждане России, либо боевики ЛНР/ДНР», – считает Белковский.

Украинские политологи считают, что разговор на высшем уровне важен потому, что это один из путей, чтобы начать обсуждение по прекращению конфронтации. «Забрать хотя бы наших военнопленных моряков и назначить встречи для обсуждения прекращения военных действий, – поясняет свою мысль Александр Солонтай, руководитель программы «Практическая политика» в украинском Институте политического образования. – Сейчас диалога нет. Нужно, чтобы дипломатия заработала вместо пушек». В этой связи, считает он, даже такой контакт, как телефонный разговор, может помочь.

Однако по факту, по мнению Белковского, пытливый зритель во все более частых политических контактах между Украиной и Россией наблюдает сегодня еще и развитие неформального альянса двух номинальных конкурентов и оппонентов в Украине.

«С одной стороны – Виктора Медведчука и его партнёров по блоку «За Жизнь». С другой – Петра Порошенко, который идёт на выборы с «Европейской Солидарностью». Обе силы играют в поддавки, – уверен Белковский. – Медведчук ведёт пророссийскую линию. В ответ на что Порошенко ведёт риторику под общим лозунгом «ни шагу назад», «нет пророссийскому реваншу». Этот альянс нужен для демонстрации того, что далеко не только Зеленский и его команда сильны сейчас на Украине».

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Белковский утверждает, что оба уверяют Путина, что Зеленский «не досидит» и до конца первого срока: «Тут есть даже неформальный проект «Зеленский – это ненадолго».

«Если Путин передаст военнопленных через Медведчука, то это будет влиять на рейтинги его партии, – согласен Солонтай. – Но Зеленский накануне переговоров с Путиным прямо заявил, что готов говорить без посредников».

Хотя, отмечает украинский политолог, если Владимир Путин, например, на следующей неделе передаст моряков через Медведчука, это поможет тому с рейтингом и может дать ему определяющую фракцию в парламенте. «Это сразу плюс 2-3 % голосов, – уверен Солонтай. – Снимется вопрос для тех избирателей, которые хотят видеть партию, которая говорит, что Путин не такой уж и враг, и надо с ним разговаривать. Они чётко поймут, что голосовать надо за Медведчука. Но избиратель этих сил, он и избиратель партии Зеленского «Слуги народа», – один и тот же. Зеленский пока инициативу перехватил. Но это по состоянию на сегодня. Что будет делать дальше тот, кто стоит за Медведчуком, мы скоро увидим».

Пока же на электоральном поле Украины, судя по сводным данным украинских социологов, партия Зеленского лидирует с показателем более 40%, второе и третье место с показателями от 9 до 15% делят «За жизнь» (Медведчук) и «Европейская солидарность» (Порошенко).

Станислав Белковский делает вывод, что, к примеру, законопроект Зеленского о люстрации чиновников президентства Порошенко свидетельствует о том, что президент Украины понимает, кого будет поддерживать российская власть в Украине.

Международное влияние

Предложение Зеленского «расширить» состав на переговорах за счет Трампа, Меркель, Макрона и Мэй, аналитики пока оценивают осторожно. «Официальной реакции из Вашингтона и Лондона не поступало. В Великобритании вообще сейчас многое зависит от того, кто станет новым главой правительства. А у Трампа масса своих проблем, и на внешнеполитическом уровне Украина далеко не на первом месте, с учётом Китая и Ирана, – говорит Белковский. – И Путин не будет прилагать усилий для привлечения Трампа и будущего британского премьера к переговорам. Так как статус-кво российского лидера более-менее устраивает».

«Именно иностранные государства были гарантом выполнения ранее принятых договорённостей, прямые договорённости с Кремлём без международной поддержки не имеют смысла, – меж тем уверен Александр Солонтай. – Поскольку Путин прячется от нормандского формата, нужны и другие международные посредники. Великобритания – важный партнёр Украины, так же как Канада и США. В том числе Япония, но она далеко, поэтому её не привлекают». Перспектива присутствия в переговорах лидеров США и Великобритании делает перемирие и прекращение огня более реальным, – делает вывод украинский эксперт.

Владимир Путин заявил в четверг, что Кремль «никогда не отказывался ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата». «И это (предложение Зеленского сесть за стол переговоров с лидерами США, Великобритании, Германии и Франции – прим.ред.) тоже может быть интересным», – сказал российский лидер накануне первого созвона с главой Украины.

Разменные монеты

Так или иначе, по данным уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в тюрьмах Российской Федерации находится более 80 граждан Украины «по политическим убеждениям». Об этом она заявляла в начале года в своем Facebook. Официальных данных по количеству аналогичных российских заключенных в Украине нет. По данным других правозащитных структур Украины, общая численность «украинских узников совести» вместе с крымско-татарскими активистами достигает на сегодня не менее 97 человек. В конце 2018 года Украина была готова обменять 89 россиян на 42 граждан Украины. Во время президентских выборов на Украине минувшей весной неожиданно был освобождён из-под ареста обвиняемый в попытке теракта в здании Верховной Рады, бывший главный переговорщик по военнопленным Владимир Рубан .

«Кроме украинских моряков, среди которых есть один мой подзащитный, есть ещё около сотни других украинских граждан, которые в России удерживаются в СИЗО или тюрьмах по политическим мотивам, – назвал свои цифры Илья Новиков, адвокат командира катера «Бердянск» Романа Мокряка (был задержан после попытки прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив в ноябре 2018 года). – Хорошо, что состоялся разговор между Путиным и Зеленским. Значит, есть какое-то политическое движение. Отпустить моряков Россия должна просто в силу того, что есть такое решение Международного трибунала по морскому праву. Раньше или позже. С сохранением лица или без. Это уже градация оттенков серого. Но я хотел бы подчеркнуть, что тема других заключенных не должна теряться за темой моряков. Если получится у Зеленского каким-то образом договориться о ком-то ещё, – тем лучше».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»