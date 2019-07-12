По материалам допроса сестер Хачатурян ставят спектакль

Режиссер «Независимого театрального проекта», лауреат премии «Прорыв» и номинант на «Золотую маску» Елена Павлова поставила спектакль «Три сестры» – но не по Чехову, а по материалам допроса сестер Хачатурян. Правда, спектаклем театральное действо она сама не называет и даже не относит его к формату перформанса: в ее прочтении это «театральная акция», цель которой — общественный резонанс.

Корреспонденту «Фонтанки» Елена Павлова пояснила, что хочет привлечь внимание к проблеме «патриархального строя» и «домашнего насилия, которому подвергается каждая третья женщина» в нашей стране. «Это очень большой процент», – подчеркивает режиссер. Своей постановкой она хочет поднять общественное обсуждение, которое повлияло бы на государственные институты и в конце концов сделало женщин более защищенными, «чтобы те не боялись приходить в собственный дом».

Премьера постановки пройдет 25 июля в 20.00 в Бертгольд Центре, его площадкой станет Событийный зал на Желтой лестнице. Посетить представление можно за пожертвование.

Напомним, сестрам Крестине, Ангелине и Марии Хачатурян были предъявлены обвинения в убийстве их отца Михаила Хачатуряна, совершенном по предварительному сговору (что подразумевает от 8 до 20 лет лишения свободы). По версии защиты, девушки неоднократно подвергались насилию с его стороны. Дело вызвало большой общественный резонанс, в Москве и Петербурге прошли митинги за смягчение приговора сестрам, среди вступившихся за них был солист группы System Of A Down Серж Танкян.