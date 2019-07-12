Рейтинг «Единой России», по подсчетам ВЦИОМ, упал до минимума за последние 13 лет

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за последнюю неделю составил 32,2%. Это самый низкий показатель с 2006 года.

Как сообщается на сайте ВЦИОМ 12 июля, за последнюю неделю уровень поддержки партии власти снизился с 33,6% до 32,2%. Столько россиян, согласно социологическому исследованию, проголосовали бы за «Единую Россию», если бы выборы прошли в следующее воскресенье. Ранее минимальное значение в 32,3% фиксировали в январе.

На сайте ВЦИОМа публикуются подобные данные с января 2006 года. Нынешний показатель оказался минимальным за 13 лет.

По данным социологов, на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 72,1% респондентов. При этом в спонтанном рейтинге доверия (закрытый опрос, без указания кандидатур) российским политикам показатель Путина составил 31,7%.

Во второй половине мая рейтинг главы государства упал до минимума тринадцатилетней давности. Позже глава ВЦИОМ объяснил падение рейтинга методикой подсчетов.