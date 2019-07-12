Россельхознадзор: Минэкономразвития отвечает за массовую гибель пчел в России

В массовой гибели пчел в нескольких регионах России виновато бесконтрольное использование пестицидов при обработке полей. Как пишет РБК, об этом 12 июля заявила представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

По ее словам, проблемы возникли из-за того, что по инициативе Минэкономразвития у Россельхознадзора отобрали полномочия по надзору за применением пестицидов и других химикатов. Как считают в ведомстве, теперь эти функции выполнять некому.

Наибольшую опасность представляют те химические вещества, которые используются при обработке полей с воздуха — «государство никак не контролирует ни объем применения пестицидов, ни качество самих используемых препаратов», – рассказала Мелано.

«Инициатива по изъятию полномочий у Россельхознадзора принадлежит Минэкономразвития, которое сегодня, соответственно, должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчел и употребление гражданами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов», — подчеркнула представитель Россельхознадзора.

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Мелано уточнила, что в последние восемь лет (функции отобрали в 2011-м) никто, по сути, не контролировал производство, продажу и применение пестицидов и агрохимикатов. Россельхознадзор проверяет только вещества, которые уже поступили в продажу.

«Необходимо в кратчайшие сроки наделить Министерство сельского хозяйства полномочиями по контролю за производством, хранением, реализацией и применением пестицидов и агрохимикатов. Только этот шаг будет способствовать радикальному изменению ситуации», — заявила Мелано.

Напомним, летом 2019 года пчелы массово гибли в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях и Алтайском крае. Ветеринары сообщали, что причиной стало отравление пестицидами, которыми обрабатывают растения.