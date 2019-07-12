Александр Беглов решил участвовать в предвыборных дебатах. И спросил, одобряют ли петербуржцы его решение

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов будет участвовать в предвыборных дебатах. Об этом он 12 июля написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Я считаю важным честно и открыто представить вам свое видение развития Петербурга», — написал он. Хотя врио губернатора уже решил участвовать в дебатах «обязательно», он все же поинтересовался у подписчиков, поддерживают ли они его выбор, запустив опрос. Отметим, опрос открытый — можно посмотреть, кто за что проголосовал.

Три серии дебатов между кандидатами в губернаторы пройдут в эфире телеканала «Россия 1» (с повтором на «России 24» и «Радио России»), еще три — на телеканале «Санкт-Петербург» (с повтором на телеканале и радиостанции «Город и горожане»). Темы для дебатов предстоит выбрать самим телеканалам. Оппонентами Александра Беглова должны выступить трое зарегистрированных кандидатов в губернаторы — Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»). Начнутся дебаты 13 августа.

«Фонтанка» предлагает читателям ответить на тот же вопрос: нужно ли Александру Беглову участвовать в дебатах? В отличие от опроса на странице врио губернатора, наш, размещенный на главной странице издания, — анонимный.