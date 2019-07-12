Петербуржцам, которые вовремя заплатят за свет, «Петроэлектросбыт» подарит съедобные лампочки

Городской поставщик электроэнергии «Петроэлектросбыт» продолжает подкупать своих абонентов: в этот раз петербуржцам, которые вовремя оплатят счета за электричество, компания подарит десерт в форме лампочки. Одно из таких писем 12 июля пришло корреспонденту «Фонтанки». В компании подтвердили, что действительно стимулируют петербуржцев платить вовремя с помощью еды.

Добросовестным плательщикам также обещают месяц бесплатной ТВ-подписки и бесплатную экскурсию по одной из исторических улиц Петербурга. Как рассказали в компании, в прошлой акции, когда «Петроэлектросбыт» дарил петербуржцам серебряные подвески за вовремя оплаченное электричество, поучаствовали 230 тысяч человек.

Напомним, что для тех, кого съедобные лампочки не побуждают платить вовремя, компания всегда может щелкнуть кнутом: в 2018 году «Петроэлектросбыт» и «Петербургская сбытовая компания», которые работают в связке, отключили за неуплату более 40 тысяч должников. Это вдвое больше, чем в 2017 году.