«Обещали прислать палец моего сына». Опальный банкир Пугачев жаловался Путину на угрозы экс-замглавы АСВ Мирошникова, связанного с «миллиардером из ФСБ»

Бывший владелец Межпромбанка Сергей Пугачев в письме к Владимиру Путину рассказал о вымогательствах и угрозах, которые ему якобы поступали со стороны бывшего замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова. Послание президенту передали ещё в 2014 году, об этом сообщил сам Пугачев 12 июля The Bell.

«Мне доподлинно известно многое из совершенного им [Мирошниковым]. Наиболее вопиющим является вымогательство организованной группой сотрудников АСВ, а также их пособников $ 350 млн у меня лично под угрозой физической расправы и уголовного преследования лично меня и моих детей на базе коррупционных связей в Следственном комитете», — говорится в письме.

Угрозы Пугачеву описаны также в другом документе — заявлении, принятом в 2013 году Судом большой инстанции Парижа. В нем он рассказывает о «фактах похищения, угроз убийством, вымогательства и мошенничества». Во всех этих преступлениях бывший банкир обвиняет нескольких человек, в частности Мирошникова, а также экс-сотрудника АСВ Александра Дунаева и Михаила Башмакова, которого он также связывает с агентством. По словам Пугачева, сейчас «французское» дело против Мирошникова и других представителей АСВ находится у следственного судьи (аналог следователя в России).

Пугачев также описывает свою встречу с Башмаковым и Дунаевым на яхте у берегов Франции в 2011 году (уже после бегства банкира из России).

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«Это был не интеллигентный разговор, а реальные угрозы: мол, что они пришлют прямо на яхту палец моего сына. Они звонили Мирошникову при мне: "Валера, ты..." — очевидно, что у них были близкие отношения», — заявил The Bell Пугачев.

По его словам, угрожавшие упоминали также связи в ФСБ.

На этой неделе Валерий Мирошников ушел в отставку, которую в СМИ связывают с делом полковника ФСБ Кирилла Черкалина, задержанного в апреле с 12 млрд рублей наличными. Мирошников уехал за границу. Напомним, Черкалин вёл дела о банковских махинациях, среди них и производство против бывшего сенатора и владельца Межпромбанка Сергея Пугачева, которого заочно обвинили в особо крупной растрате.