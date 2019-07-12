Петербург потянуло на картели. Теперь его нашли и на рынке летнего детского отдыха

Организаторов летнего детского летнего отдыха в Петербурге с "подпиткой" из горбюджета и смольнинскими знакомствами заподозрили в картельном сговоре.

Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

Как стало известно «Фонтанке», дело в отношении двух связанных узами родства турфирм, освоивших львиную долю городского бюджета на детский летний отдых, Санкт-Петербургское УФАС возбудило еще 18 июня. «Земля-Тур» и «Аси-Тур» братьев Гуменов подозреваются в организации картельного сговора. Наблюдатели отмечают сходство с делом о сговоре в сфере социального питания – если дойдет до 178 статьи УК об ограничении конкуренции, то в перспективе у удачливых предпринимателей до 7 лет лишения свободы.

Коммерческий успех пришел в Петербурге к двум компаниям, «Земля-Тур» и «Аси-Тур», с 2012 года. Обе специализируются на организации детского летнего отдыха по госконтрактам — фактически, служат посредниками между лагерями и заказчиками.

До 2017 года турагентство «Земля-Тур» заключало в среднем по 3-5 госконтрактов в год. В 2017-м два, на 8,2 млн рублей. А в 2018 году жизнь наладилась — 44 контракта аж на 144 миллиона. В 2019-м и того лучше — 34 контракта на 211,7 млн рублей. Самое плодотворное сотрудничество вышло с администрациями Фрунзенского, Колпинского, Калининского и Невского районов.

Фирма реламирует отдых детишкам преимущественно в летних лагерях на Черном море. Основной бенефициар Александр Гумен является совладельцем еще одной компании «Аси-Тур», специализирующейся уже на детских лагерях в Ленинградской области. Второй совладелец «Аси-Тур» — его брат Сергей Гумен.

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В 2017-м дела у «Аси-Тур» шли неплохо, компания получила 24 госконтракта на 22 миллиона рублей. Но спустя всего год случился прорыв – 37 контрактов на 167 миллионов рублей и еще 32 на 184,6 млн в 2019-м. Самые крупные конкурсы удалось выиграть в Красносельском, Невском, Калининском и Центральном районах.

Итого этим летом братья Гумены освоили на двоих почти 400 миллионов бюджетных средств. Для сравнения: по данным сайта госзакупок в 2019 году районные администрации и профильные учреждения Петербурга заключили 90 контрактов на организацию летнего отдыха детей примерно на 460 миллионов рублей.

Младший из братьев, Сергей Гумен, уже попадал в поле внимания СМИ. Он несколько лет работал заместителем главы Петроградского района при Константине Желудкове (а когда тот пошел на повышение, Сергей некоторое время исполнял обязанности главы района). Его коллегой в те годы был Андрей Борщевский, занимавший пост начальника районного отдела образования, а ныне — зампред комитета по образованию Санкт-Петербурга. Среди его зон ответственности сегодня – обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и молодежи.

В 2017 году городское УФАС обратило внимание, что система отбора лагерей для летнего отдыха юных петербуржцев содержит признаки нарушения закона о защите конкуренции. Комитет по образованию производил отбор без четко прописанных критериев оценки организаций, а сотрудники комитета могли проводить некие переговоры с участниками конкурсов. Процедуру решено было изменить — с 2018 года все контракты с летними лагерями должны заключаться по 44-ФЗ. Такая система существует во многих регионах, но в Петербурге есть нюанс: организация, выходящая на конкурс, должна доказать свой опыт исполненным госконтрактом. У большинства детских лагерей такого опыта нет. Поэтому турфирмы, которые уже успели когда-либо поучаствовать в госзакупках, охотно взяли их под крыло.

При этом, как расказали «Фонтанке» участники рынка, маржа турфирмы составляет в среднем 20% или от 3 до 5 тысяч рублей при средней цене социальной путевки в 28 тысяч. Лагерю в лучшем случае остается 25 тысяч на питание детей, зарплату вожатым, но средств на развитие инфраструктуры, а иногда даже на ремонт помещений в межсезонье не остается.

«Конкурсная документация типовая, и разрабатывается городским комитетом по образованию, – отмечает собеседник «Фонтанки». – Она спускается в районные администрации. В этой документации и содержится требование иметь опыт работы по госконтракту. И это лишает большинство лагерей шанса принять участие в конкурсе напрямую».

Кроме того, в этом году количество фирм-посредников увеличилось, кроме «Земля-Тур» и «Аси-Тур» в лидеры вырвалась ООО «Экспертная компания» предпринимательницы Ирины Мухиной.

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В июне петербургское УФАС возбудило дело по признакам нарушения ст.11 Закона о защите конкуренции в отношении «Земля-Тур» и «Аси-Тур». Организации подозреваются в организации картельного сговора на торгах по организации детского отдыха.

При этом руководители детских лагерей в разговоре с «Фонтанкой» говорят, что новая система поставила их на грань выживания, а на фирмы-прокладки они вовсе не в обиде. О посредниках вслух говорят либо хорошо, либо никак.

«Спасибо большое этим компаниям, что помогают лагерям вообще принимать участие в конкурсах, – говорит директор одного из лагерей в Ленинградской области. – У нас зачастую нет ни времени, ни опытных юристов, чтобы заполнить документы без нарушений и выиграть конкурс. Да, фактически турфирмы делают деньги из воздуха, но без них не обойтись: нас ведь никто не консультирует о том, как оформлять бумаги правильно. Да, посредники берут процент. И сейчас главная проблема лагерей — снижение цены социальной путевки. В некоторых регионах лагеря вынуждены работать вообще за 20 тысяч рублей за одну социальную путевку — у нас, к счастью, до такого еще не дошло. Но экономить все равно приходится. Кто-то экономит на зарплатах, кто-то – на ремонте. Мы бы хотели обновить игровой инвентарь, купить детям лазертаг — но денег на это нет». Осторожность руководителей лагерей объясняется тем, что фирмы-посредники могут в любой момент исключить их из игры, отправив детей в соседний, с более сговорчивым директором.

«Фонтанка» дозвонилась до Александра Гумена, однако предприниматель был немногословен. «Я «Фонтанке» ничего комментировать не буду. Пусть УФАС разбирается, – сказал он. – Есть закон, есть порядок. Все, что разрешено законом, разрешено и мне».

Мы отправили вопросы комитету по образованию.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

P.S. Интересно, чем закончилась для "Земли-Тура" история трехлетней давности – в конце июня 2016-го стало известно, что Следственный комитет Петербурга собирал документы об организации летнего отдыха в Крыму петербургских детей с ограниченными возможностями по жалобе одной из родительниц, которую не устроило качество отдыха. После проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следствия, в июне 2016 года в одну из гостиниц Сакского района Республики Крым из города Санкт-Петербурга по бюджетной путевке для оздоровительного летнего отдыха прибыла группа из 150 человек, среди которых были дети с ограниченными возможностями с сопровождающими лицами. Как сообщает ведомство, «условия проживания в гостинице оказались абсолютно неподготовленными ко встрече гостей, не обладали пандусами и иным специальным оборудованием в необходимых для этого местах, не имели собственной медицинской части и не отвечали санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам».

Кроме того, при проверке документов у следователей уже тогда возникли вопросы к формальной организации конкурса по отбору туроператора поездки. В рамках проверки установлено, что в конкурсе на заключение контракта, проводившегося с февраля по апрель 2016 года, принимали участие пять коммерческих обществ. В ходе проведения конкурса в комитет по образованию города Санкт-Петербурга одним из участников – ООО «Земля-Тур» были представлены, подчеркивало следствие, подложные заключения Роспотребнадзора и ГУ МЧС по Республике Крым, которые соответствующими органами не выдавались. В результате 8 апреля 2016 года организация одержала победу в конкурсе. В соответствии с контрактами, на 4 летние смены было закуплено 900 путевок, из которых 450 – для детей и столько же – для сопровождающих их лиц.