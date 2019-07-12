Капремонт станции метро «Новочеркасская» может обойтись в 85 млн рублей

ГУП «Петербургский метрополитен» проводит конкурс: госпредприятие ищет подрядчика для капитального ремонта станции метро «Новочеркасская». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 85,5 млн рублей. Как следует из техзадания, привести станцию в порядок необходимо к 23 декабря 2020 года. Заявки Петербургский метрополитен принимает до 29 июля, победителя определит 5 августа.

Напомним, что накануне у ГУПа несколько раз возникали проблемы с петербургским управлением антимонопольной службы. За последние месяцы УФАС аннулировало несколько закупок метрополитена на более чем 1,3 млрд рублей.