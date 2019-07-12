Зашёл в кусты и умер. На подступах к Смольному найден мужчина с огнестрельным ранением

Сотрудники правоохранительных органов исследуют обстоятельства, при которых гость Петербурга погиб рядом с городским правительством. По предварительной информации, поисками убийц полиция не озадачена.

Как стало известно «Фонтанке», полицию к Смольному пригласили вечером 12 июля после того, как поблизости от здания нашли мёртвого мужчину. Живым его видели около пяти часов вечера: молодой человек прошёл к арке, но, не доходя до здания, свернул в кусты. Тело нашли там же, лежащим лицом вниз. Рядом остались сумка и пистолет ИЖ.

По информации нашего издания, погибшему было 28 лет. Он предприниматель средней руки, в Петербург приехал из Самары. Версии о постороннем вмешательстве в его смерть правоохранители едва ли рассматривают.