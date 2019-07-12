Путин предлагает назвать одну из улиц в Петербурге в честь Жореса Алферова

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об увековечении памяти Ж. И. Алферова». 12 июля он опубликован на официальном портале правовой информации.

Среди предложений главы государства — назвать одну из улиц Петербурга в честь лауреата Нобелевской премии. Кроме того, в документе предлагается установить в Северной столице мемориальную доску, посвященную ученому. Также в честь Алферова могут назвать Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет РАН.

Наконец, с 2020 года планируется учредить 10 персональных стипендий имени Алферова для молодых ученых в области физики и нанотехнологий.

Напомним, нобелевский лауреат, депутат Госдумы от фракции КПРФ Жорес Алферов умер в Петербурге 1 марта на 89-м году жизни.