Банк «Санкт-Петербург» помог с запуском платформы для сделок репо

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» помог с запуском нового функционала платформы для сделок репо Национального расчетного депозитария.

К системе управления обеспечением Национального расчетного депозитария (СУО НРД) подключился первый субъект Российской Федерации — Комитет финансов Санкт-Петербурга. Одним из наиболее активных участников в процессе подготовки и запуска нового инструмента для города стал Банк «Санкт-Петербург».

Платформа по размещению свободной ликвидности в операции репо (размещение ценных бумаг с обратным выкупом) существует с 2013 года. За это время через систему было размещено более 230 трлн рублей.

Пилотный аукцион репо с участием Комитета финансов Санкт-Петербурга прошел 5 июля 2019. Предложенный объем свободных средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 3 млрд рублей был полностью размещен среди банков-заемщиков, при этом объем направленных заявок кредитных организаций превысил 3 млрд рублей.

«Использование нового инструмента позволит расширить линейку инструментов для размещения свободных средств города, минимизировать риски, возникающие при размещении временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга на необеспеченные банковские депозиты, допустить к проведению отбора заявок на заключение договоров репо большее количество кредитных организаций и, как следствие, повысить доходность операций по управлению ликвидностью бюджета», — отметил Алексей Корабельников, Председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга. Для банков участие в данном аукционе означает еще одну возможность привлечь рублевую ликвидность по конкурентным ставкам.

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