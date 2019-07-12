Группа «Эталон» поддержит конкурс молодых дизайнеров

ГК «Эталон»

Группа «Эталон» поддержит конкурс молодых дизайнеров «Атмосфера-PROFI», в котором участникам предлагают продемонстрировать свой талант и фантазию в создании дизайн-проектов интерьера квартир.

Задача конкурсантов – разработать концепцию и создать эскиз дизайн-проекта с объемно-планировочным решением интерьера одной из квартир проектов «Петровская Доминанта», Fusion или BOTANICA, которые «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Санкт-Петербурге. Основное условие конкурса «Атмосфера-PROFI» – использовать в своих проектах отделочные материалы, соответствующие уровню объекта и заявленной тематике, которая в этом году звучит так: «Баланс трех стихий в интерьере: вода, земля и воздух», где «Петровская Доминанта» воплощает стихию воды, BOTANICA стихию земли, а Fusion стихию воздуха.

К участию в конкурсе «Атмосфера-PROFI» приглашаются студенты старших курсов и выпускники 2017-2019 гг. ВУЗов Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Прием заявок на конкурс «Атмосфера-PROFI» уже начался. Регистрация проходит на сайте http://promo.salonatmosfera.ru. Готовый дизайн-проект должен быть подан на рассмотрение в электронном виде через сайт организаторов до 15 октября 2019 года включительно.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/

ЖК Fusion – застройщик АО ССМО "ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/fusion/

ЖК Botanica – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb