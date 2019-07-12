Fiat-Chrysler потратит 700 миллионов евро на электрический ретро-Fiat

Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) вложит 700 миллионов евро в строительство новой сборочной линии, на которой будут выпускаться исключительно электрические Fiat 500. А на электрификацию модельного ряда в целом потратит 5 миллиардов.

FCA намерен начать с выпуска 80 000 электрических Fiat 500 в год, причем производство стартует уже во втором квартале 2020 года, пишет Electrek. В дальнейшем выпуск может быть увеличен, отмечают представители концерна.

Эти семьсот миллионов являются частью программы в 5 миллиардов евро, которые концерн намерен вложить в электрификацию своего модельного ряда. Помимо модного и симпатичного ретро «фиата-чинквеченто» аноносированы четыре полностью электрических Jeep и четыре электрических Maserati. Fiat Chrysler также объявила о партнерстве с компаниями Enel X и Engie, которые будут обеспечивать зарядку электрических Fiat 500 и подключаемы гибридов Jeep Renegade.

Реклама



Появившийся в 2007 году «новый Fiat 500» – весьма популярный городской автомобиль, один из двух наиболее удачных результатов увлечения «игрой в ностальгию», наряду с Mini от BMW. В своем дизайне он однозначно намекает на «тот самый» «Фиатик», который был предметом культа в эпоху «рок-р-ролла» и итальянского неореализма, однако при этом это современный европейский городской автомобиль, правда, немного тесноватый, как и предшественник.

«Чинквеченто» был поистине народным автомобилем в Италии c конца 50-х до середины 70-х годов, и до сих пор итальянцы гордятся им. Его дизайн был признан одним из лучших примеров автомобилестроения XX века, а сама машинка – значительным культурным символом. Он же приходится прямым «родственником» нашему «Запорожцу 965».

Наверное, неспроста FCA выбрало для начала «перехода на электричество» именно Fiat 500. Модный автомобиль должен следовать тенденциям моды.