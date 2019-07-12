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Город
12.07.2019 17:51
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Как оперный фестиваль, работы на коммуникациях и футбол ограничат движение в Петербурге

В ближайшие дни в Петербурге введут новые ограничения движения. Часть – из-за мероприятий, а часть – из-за дорожного ремонта и работ на коммуникациях. Об этом предупреждают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры и Государственной административно-технической инспекции.

С 00:00 14 июля до 24:00 15 июля будет перекрыто движение по дороге на территории Александровского парка. Там СПб ГАУК «Театр "Мюзик-Холл"» будет проводить VIII Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера – всем».

КРТИ Петербурга

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В воскресенье, 14 июля, на стадионе «Газпром-Арена» пройдет футбольный матч клуба «Зенит». В связи с этим вводятся традиционные «футбольные» ограничения.

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С 00:00 до 24:00 будет запрещено движение по улице Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, набережной Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовскому проспекту в направлении от улицы Рюхина к Южной дороге, Южной  дороге в направлении от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северной дороге в направлении от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, Велосипедной аллее в направлении от Северной дороги и по Теннисной аллее в направлении от Южной дороги.

С 16:00 до 22:00 будут действовать знаки «Въезд запрещен» на улице Рюхина в направлении от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту, а с 19:30 до 22:00 – на участке Яхтенной улицы от улицы Савушкина до Приморского проспекта и Приморском проспекте от Беговой улицы до Яхтенной.

С 16:00 до 22:00 будет введено движение по полосам на Крестовском проспекте за пересечением с улицей Рюхина в направлении к Южной дороге. А с 19:30 до 22:00 при выезде с прилегающей территории нечетной стороны Яхтенной улицы будут установлены знаки «Движение направо».

Также с 00:00 до 24:00 14 июля будет запрещена остановка на Северной и Южной дорогах, в Бодровом переулке, на улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, нечетной стороне Морского проспекта от Динамовской улицы до улицы Рюхина, Крестовском проспекте от Спортивной улицы до Южной дороги, Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта и нечетной стороне улицы Савиной.

КРТИ Петербурга

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С 13 по 19 июля в связи с реконструкцией газопровода, проводимой ООО «ПетербургГаз», ограничат движение по улице Витковского от проспекта Тореза до улицы Жака Дюкло. А с 15 по 19 июля ограничивается – по проспекту Тореза у улицы Витковского.

Также из-за работ ООО «ПетербургГаз» закрытие движения транспорта по Шкиперскому протоку от Детской улицы до улицы Карташихина, включая перекрестки с улицей Шевченко и улицей Карташихина, продолжит действовать до 4 августа. Там прокладывают газопровод.

А закрытие движения по Моховой улице от улицы Пестеля до улицы Чайковского из-за работ по восстановлению благоустройства после реконструкции теплосети, которые ведет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», продлится до 13 августа.

Оба распоряжения о продлении вступают в силу 15 июля.

С 16 до 19 июля по ночам – с 22:00 до 7:00 – будут ограничивать движение по улице Марата, у дома 84. Там ООО «ПетербургГаз» отремонтирует оборудование газопровода.

ООО «Магистраль двух столиц» продолжит реконструировать Колпинское шоссе, из-за чего с 16 июля по 5 августа по нему по-прежнему будет ограничено движение на участке от Московского шоссе до Туровской улицы, а также закрыт проезд по Северской улице в створе Колпинского шоссе.

Также с 16 июля по 5 августа ограничат движение по 1-му Предпортовому проезду от улицы Костюшко до дома 84 по Кубинской улице. ООО «ПетербургГаз» будет строить там газопровод. Затем с 30 июля по 5 августа дополнительно ограничат движение по улице Галстяна от Варшавской улицы до улицы Костюшко.

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